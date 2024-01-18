انت الان تتابع خبر تحديد موعد "افتراضي" لإغلاق ملف مخيمات النازحين في العراق.. كم عددها؟ والان مع التفاصيل
وأكد تحديد الـ 30 من شهر حزيران المقبل كموعد افتراضي كأقل تقدير لإغلاق مخيمات النزوح بشكل نهائي، مؤملاً تحقيق ذلك من خلال تقييم نتائج المسح الميداني الذي تستند عليه خطة العودة الطوعية للعام الحالي 2024، ليتم بعدها تنفيذ الخطة الاستباقية التي تستمر من 3 إلى 4 أشهر لتحقيق العودة الفعلية بالتوقيت أعلاه.
والشهر الماضي، قالت الوزارة، أنَّ العدَّ التنازلي قد بدأ لإنهاء ملف النزوح، منوهاً بأنَّ ما تبقى هو 26 مخيماً أغلبها في إقليم كردستان، و27 ألف عائلة أغلبها من قضاء سنجار.
وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت سابقاً، أنها ستغلق جميع ملفات الأسر النازحة بحلول العاشر من شهر أيلول الماضي 2023، وستعتبر الباقية منها بعد التاريخ المذكور بالمحافظات المتواجدة فيها حاليا، مندمجة فيها، باستثناء تلك النازحة من جرف النصر.
منذ العام 2014، نزح 6 ملايين عراقي من 6 محافظات وسط وغربي وشمالي البلاد، إثر سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي على ثلث مساحة العراق، وعلى الرغم من عودة معظم هؤلاء النازحين إلى مناطقهم الأصلية خلال السنوات الـ6 الماضية التي أعقبت استعادة القوات العراقية السيطرة على هذه المناطق، لا يزال هناك نازحين.