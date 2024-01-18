مجلس الوزراء أعلن إعطاء وزارة التربية سلفة خزينة لدفع حوافز مالية لأفراد الهيئة التعليمية

أعلن مجلس الوزراء عن اعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة 5000 مليار ليرة لبنانية بناء على المرسوم 12843 الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 12-1-2023، حيث أن الغاية من السلفة متابعة تنفيذ الخطة التي عرضها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 17-8-2023 ودفع حوافز مالية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية.

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