انت الان تتابع خبر تزوجت مرتين ومكالمة غيَّرت حياتها.. ماذا تعرف عن الفنانة "ياسمين عبد العزيز"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وياسمين واحدة من أهم النجمات المصريات اللاتي يحققن أعلى الإيرادات في السينما المصرية، وتميزت بشكل خاص بالأدوار الكوميدية، كما نجحت في عالم الدراما التلفزيونية. نشأة ياسمين عبد العزيز وبداياتها في عالم الفن

وُلدت ياسمين عبد العزيز في مصر، في يناير/كانون الثاني 1979، وكانت تدرس في الأكاديمية الحديثة بالمعادي، وقد بدأت طريقها في عالم التمثيل مبكراً منذ الطفولة، عندما طلبت صديقة والدتها- صاحبة إحدى شركات اﻹعلانات- الاستعانة بالطفلة الجميلة صاحبة الخمس سنوات في تصوير أحد الإعلانات، وقد نجحت ياسمين في تقديمه.



مكالمة غيَّرت طريق ياسمين عبد العزيز من الإعلانات إلى التمثيل

بعد تحقيقها نجاحاً كبيراً في عالم الإعلانات، واكتسابها خبرةً كبيرةً في هذا المجال، حيث كانت من أشهر الوجوه الإعلانية التي تطلّ على الشاشات، تلقَّت ياسمين مكالمةً هاتفيةً من الفنانة سميرة أحمد، تعرض عليها المشاركة في تمثيل مسلسل امرأة من زمن الحب، لتوافق ياسمين وتبدأ بذلك مسيرتها في عالم التمثيل. بعد تحقيقها نجاحاً كبيراً في عالم الإعلانات، واكتسابها خبرةً كبيرةً في هذا المجال، حيث كانت من أشهر الوجوه الإعلانية التي تطلّ على الشاشات، تلقَّت ياسمين مكالمةً هاتفيةً من الفنانة سميرة أحمد، تعرض عليها المشاركة في تمثيل مسلسل امرأة من زمن الحب، لتوافق ياسمين وتبدأ بذلك مسيرتها في عالم التمثيل. مسلسل امرأة من زمن الحب

عُرض مسلسل "امرأة من زمن الحب"، الذي مثَّل انطلاقة ياسمين في عالم الفن، عام 1998، مثَّلت فيه ياسمين عبد العزيز شخصية هايدي، إلى جانب نجوم شباب، على رأسهم كريم عبد العزيز، وجيهان فاضل، ومحمد رياض، ولقد نال المسلسل استحسان الجمهور وحقق نجاحاً كبيراً.



ياسمين وشخصية حبيبة البطل في الأعمال الفنية

إثر النجاح الذي حققه مسلسل "امرأة من زمن الحب"، أطلّت ياسمين على الشاشة من خلال عدة أعمال درامية وأفلام سينمائية أخرى، جسَّدت في أغلبها شخصيةَ الفتاة التي يقع البطل في حبها رغم الفوارق الطبقية بينهما، ومن أبرز هذه الأعمال فيلم "رشة جريئة"، الذي شاركت فيه مع الفنان أشرف عبد الباقي، وفيلم قلب جريء وحريم كريم وعصابة الدكتور عمر مع الفنان مصطفى قمر، وفيلم صايع بحر وفيلم زكي شان مع الفنان أحمد حلمي، وثُمن دستة أشرار مع محمد رجب، والرهينة مع أحمد عز. إثر النجاح الذي حققه مسلسل "امرأة من زمن الحب"، أطلّت ياسمين على الشاشة من خلال عدة أعمال درامية وأفلام سينمائية أخرى، جسَّدت في أغلبها شخصيةَ الفتاة التي يقع البطل في حبها رغم الفوارق الطبقية بينهما، ومن أبرز هذه الأعمال فيلم "رشة جريئة"، الذي شاركت فيه مع الفنان أشرف عبد الباقي، وفيلم قلب جريء وحريم كريم وعصابة الدكتور عمر مع الفنان مصطفى قمر، وفيلم صايع بحر وفيلم زكي شان مع الفنان أحمد حلمي، وثُمن دستة أشرار مع محمد رجب، والرهينة مع أحمد عز. الدادة دودي.. ياسمين تنافس الرجال في البطولة المطلقة

كان فيلم "الدّادة دودي" البطولة المطلقة الأولى لياسمين عبد العزيز في عالم السينما، وبحسب موقع السينما عُرض الفيلم سنة 2008، ويروي قصة فتاة تعمل في سرقة الموبايلات مع شريك لها، ويتعرضان للتفتيش في إحدى نقاط الشرطة على الطريق، فتضحّي به، وتتورط في جريمة قتل، فتهرب لتعيش في الإسكندرية، وتضطر إلى العمل مربيةَ أطفال لدى لواء شرطة، أثناء ذلك تقابل الفتاة شخصاً آخر يغير حياتها كلها، وتبدأ طريق الالتزام والتوبة. والفيلم من إخراج علي إدريس، وتأليف نادر صلاح الدين، وشارك في بطولته صلاح عبد الله وعبد الله مشرف وسامح حسين ومحمد شرف. وقد كان دور ياسمين في هذا الفيلم بعيداً كل البعد عن الأدوار التي قدَّمتها من قبل، وقد حقَّق الفيلم إيرادات كبيرة في السينما المصرية، إلا أنَّ ياسمين كانت ترى أنها ظُلمت إعلامياً في "الدادة دودي"، حيث ذكرت في تصريحات تلفزيونية أنه "لم يتحدث أحد عن أول ممثلة تنجح في تحقيق إيرادات كبيرة منذ سنوات، واعتبرت أنّ هذا بسبب كونها امرأة، وأنه ليس أمراً يسيراً أن تحقق إيرادات في منافسة مع نجوم من الرجال". وواصلت ياسمين تقديم أعمال من بطولتها مثل الثلاثة يشتغلونها والآنسة مامي والأبلة طمطم، وغيرها من الأفلام الناجحة. ياسمين عبد العزيز.. نجمة الدراما التلفزيونية

قدمت ياسمين سنة 2017 أول مسلسل تلفزيوني من بطولتها المطلقة، وهو "هربانة منها"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي، قدمته للجمهور بحلقات منفصلة، تناقش كل واحدة منها موضوعاً مختلفاً، يتركز حول سيدة تشكل حالة غامضة، ﻷنها تعيش بأكثر من هوية وشخصية، وهو الدور الذي تقمصته ياسمين عبد العزيز، وهو من إخراج معتز التوني ويشاركها فيه البطولة مصطفى خاطر.



وفي 2019 شاركت ياسمين في مسلسل لآخر نفس، ثم قدمت في 2020 نحب تاني ليه مع كريم فهمي، تدور قصته حول غالية، التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج الشهير عبد الله، فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في إحدى الحفلات ويعُجب بها، فيحاول التقرب منها، لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى، وبعد ان حقق المسلسل نجاحاً كبيراً واصلت ياسمين النجاح مع أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير، ثم مسلسل ضرب نار. وفي 2019 شاركت ياسمين في مسلسل لآخر نفس، ثم قدمت في 2020 نحب تاني ليه مع كريم فهمي، تدور قصته حول غالية، التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج الشهير عبد الله، فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في إحدى الحفلات ويعُجب بها، فيحاول التقرب منها، لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى، وبعد ان حقق المسلسل نجاحاً كبيراً واصلت ياسمين النجاح مع أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير، ثم مسلسل ضرب نار. إنجازات ياسمين عبد العزيز الفنية

في عام 1998 شاركت ياسمين في مسلسل "قط وفار"، ومثلت في مسلسل "امرأة من زمن الحب"، والذي كان البداية التي انطلقت منها في عالم التمثيل. في عام 1999 كانت لها مشاركة في برنامج الفوازير "العيال اتجننت"، ومثلت في مسرحية "رد قرضي"، وفي العام التالي مثلت في فيلم "جنون الحياة"، وفيلم "سنوات الغضب"، كما ظهرت في فيلم "قدر امرأة". في عام 2001 شاركت في مسلسل "الرقص على السلالم المتحركة"، وفي فيلم "جالا جالا"، كما مثلت دور ميما في فيلم "رشة جريئة". في عام 2002 شاركت بدور ماري في فيلم "قلب جريء" مع مصطفى قمر والفنان حسن حسني. في عام 2003 شاركت ياسمين في مسرحية "كدة أوكيه"، وفي فيلم "صايع بحر"، كما ظهرت في المسلسل الإذاعي "مبروك جالك قلق". في عام 2005، شاركت ياسمين في فيلم "حريم كريم"، وفي فيلم "فرحان ملازم آدم"، وتميّزت بشكل كبير في دورها ضمن فيلم "زكي شان"، الذي ظهرت فيه مع أحمد حلمي. في عام 2006، شاركت ياسمين في فيلم "الرهينة"، ومثلت دور تفاحة في فيلم "حاحا وتفاحة"، كما شاركت في فيلم "ثُمن دستة أشرار". في العام التالي ظهرت ياسمين عبد العزيز في فيلم "عصابة الدكتور عمر"، وفي المسلسل الإذاعي "الحلوة والكداب". في عام 2008، ظهرت في فيلم "الدادة دودي"، وفي العام التالي شاركت في المسلسل الإذاعي "فراولة". أما في عام 2010، فقد ظهرت ياسمين في فيلم "الثلاثة يشتغلونها"، بدور نجيبة. وفي عام 2012 شاركت ياسمين في فيلم "الآنسة مامي"، وفي عام 2014 شاركت في فيلم "جوازة ميري" بدور بيري. في عام 2016، مثلت دور عصمت في فيلم "أبو شنب"، وفي عام 2017 مثلت في مسلسل "هربانة منها". ومثلت دور طمطم في فيلم "الأبلة طم طم" في عام 2018، كما مثلت في المسلسل الإذاعي "دوخيني يا لمونة". في عام 2019، مثلت دور سلمى في مسلسل "لآخر نفس"، وظهرت في مسلسل ونحب تاني ليه في عام 2020، وفي مسلسل "اللي مالوش كبير" عام 2021. ومن أهم المخرجين الذين تعاملت معهم ياسمين نذكر: سامح عبد العزيز، مصطفى فكري، حسام علي، علي إدريس. زواج ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة

قبل زواجها من أحمد العوضي كان زوج ياسمين عبد العزيز السابق هو محمد حلاوة، رجل الأعمال الشهير الذي يعمل في مجال الصناعات الغذائية، المولود في المعادي، والمنحدر من أسرة ثرية، حيث كان والده محافظ كفر الشيخ سابقاً، في حين كانت والدته تمتلك مدرسة خاصة بها.



ورِث المدرسة عن والدته، وكانت تديرها شقيقته بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز قبل طلاقهما. ورِث المدرسة عن والدته، وكانت تديرها شقيقته بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز قبل طلاقهما. وبحسب ياسمين، تعرّف محمد حلاوة عليها من خلال الإعلانات التي كانت تقدمها منذ أن كانت طفلة صغيرة، وتزوّجها عام 2001، واستمرت الزيجة 20 عاماً، وأولادها من زوجها السابق هما ياسمين وسيف. زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

بدأت رحلة زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في مايو/أيار 2020، وانتهت قصة حبهما، 16 يناير/كانون الثاني 2024، بعد إعلانهما على صفحاتهما الشخصية في التوقيت نفسه طلاقهما. وقد جسّدت قصة طلاق وزواج ياسمين والعوضي رحلة حب جميلة، شهد عليها الجمهور المصري والعربي. وحش الكون

تحدثت ياسمين عن سر وصف وحش الكون، الذي أطلقه عليها العوضي، حيث قالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، إن العوضي أثناء أزمة مرضها ظلَّ يناديها به، حتى كادت أن تفارق الحياة وتغادر الكون. وقد لقب العوضي ياسمين عبد العزيز بـ"وحش الكون" ضمن أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير"، حيث عُرض العمل في الموسم الرمضاني لعام 2021.