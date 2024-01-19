الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A still taken from a video shows flooding in Kinshasa, Democratic Republic of Congo December 30, 2018. REUTERS/Giulia Paravicini

الخليج 365 - متابعات

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن تخصيص 3,6 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، لتلبية الاحتياجات الأكثر الحاحًا في الكونغو ( برازافيل ) استجابة لكارثة الفيضانات، والتي تركت مئات الآلاف من الأشخاص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وأضاف المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الجمعة في جنيف أن هطول الأمطار الغزيرة منذ أكتوبر من العام الماضي أدى إلى انفجار الضفاف المحيطة بنهر أوبانجي – أحد روافد نهر الكونغو وأن تسع مقاطعات بالبلاد البالغ عددها 12 مقاطعة مغمورة بالمياه مع وجود حوالي 1.8 مليون شخص متضرر حيث تركت الفيضانات المجتمعات المحلية دون مآوى أو إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأولية، كما غمرت المياه القرى والمدارس والمرافق الصحية ولم تعد العديد من نقاط المياه ومرافق الصرف الصحي تعمل.

ولفت ليركا، إلى أن هناك إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على مياه الشرب النظيفة أو الصرف الصحي في الخليج 365 الأكثر تضررا.

ونوه المتحدث، إلى أن هناك نحو 27 ألف طفل خارج المدارس في حين يحتاج أكثر من 350 ألف شخص إلى المساعدة الإنسانية بشكل عاجل، وأن كان الوصول يمثل تحديا بسبب الفيضانات ولا يمكن الوصول إلى العديد من القرى إلا عن طريق القوارب.

وقامت وكالات الأمم المتحدة بوضع خطة استجابة بميزانية بلغت 26 مليون دولار ، تشمل المأوي والغذاء والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.