"الجديد": حركة للبخاري تواكبها حركة فرنسية ناشطة لتوحيد جهود اللجنة الخماسية

أشارت معلومات لقناة "الجديد"، إلى حركة للسفير السعودي وليد البخاري، وهي "ليست يتيمة بل تواكبها حركة فرنسية ناشطة على مستوى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو الذي اجتمع مع السفيرة الاميركية صباح اليوم وبحثا في توحيد جهود اللجنة الخماسية".
ولفتت إلى أنّ "السفير الفرنسي يتواصل باستمرار مع سفراء اللجنة الخماسية في بيروت بالتوازي مع تحضيره للقاء سيجمع سفراء الخماسية قريباً للتحضير لاجتماع في السعودية"، موضحة أنّ "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض، وسيتوجه في الأيّام المقبلة إلى القاهرة والدوحة تحضيرًا لأعمال اللجنة، ومن ثم سيعود إلى بيروت متحدثاً باسمها في مقاربة مشتركة".
وذكرت معلومات "الجديد"، أنّ "لودريان لن يدخل في الاسماء مباشرة ولكن المواصفات التي سيذكر فيها بعد زيارته الاخيرة ستكون مؤشراً واضحاً لهوية الرئيس المقبل".
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