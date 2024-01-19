مقتل جنرال بريطاني في غزة.."شارك ضمن كتيبة القت القبض على صدام حسين"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حماس، مقتل الجنرال البريطاني " اسكندر ايمانول " قائد كتيبة "المخلب" المشاركة في حرب ضد غزة، خلال احد المعارك، ويعتبر اسكندر أحد المشاركين في الحرب العراقية واحد افراد الكتيبة التي القت القبض على الرئيس الراحل "صدام حسين".

على جانب آخر، أدى 15 ألف فلسطيني فقط صلاة الجمعة، اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك؛ بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الذي نشر قوات كبيرة عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة بأن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين الفلسطينيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

وكانت قوات الاحتلال منعت المصلين من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ما دفع العشرات لأدائها قرب باب الأسباط.