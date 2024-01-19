صواريخ المقاومة تصل سماء حيفا والاحتلال يخفي والإعلام العبري يكشف الأكاذيب بالصور

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر عبرية، عن اعتراض هدف مشبوه في سماء حيفا لأول مرة منذ 11 اكتوبر، وأكدت المقاومة الفلسطينية أن صواريخ انطلقت فى حيفا المحتلة، دوت على اثرها صافرات الإنذار.

وقال الإعلام العبري، إن الشظايا الناتجة عن الهدف المشبوه تناثرت في شوارع حيفا، على الرغم من ادعاء جيش الاحتلال بأنه انذار خاطىء، بهدف اخفاء هذا الحدث الخطير .



على جانب آخر، أدى 15 ألف فلسطيني فقط صلاة الجمعة، اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك؛ بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الذي نشر قوات كبيرة عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة بأن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين الفلسطينيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

وكانت قوات الاحتلال منعت المصلين من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ما دفع العشرات لأدائها قرب باب الأسباط.