بالصور.. أسقف أسيوط يترأس صلوات قداس عيد الغطاس

محمد اسماعيل - القاهرة - في أسيوط - محمود عجمي:

احتفلت كنائس محافظة أسيوط بمختلف طوائفها، اليوم الجمعة، بعيد الغطاس، حيث ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ورئيس دير العذراء بدرنكة، صلوات قداس عيد الغطاس في كنيسة الشهيد مارجرجس.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، وفقًا للعقيدة المسيحية.

عززت قوات الأمن إجراءات التأمين حول الكنائس والأديرة، حيث تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الكنائس حتى انتهاء فعاليات القداس والاحتفالات بعيد الغطاس.

وشدد اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، على أهمية اليقظة وفحص الزوار عبر البوابات الإلكترونية، وتمشيط المناطق الأمنية، مع التأكيد على الالتزام بالخطة الأمنية لضمان سلامة الاحتفالات والحماية من أي تهديد.

يُشار إلى أن "عيد الغطاس" يصادف يوم 19 يناير من كل عام، ويحتفل به كذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن بواسطة يوحنا المعمدان، وفقًا للتقاليد المسيحية.