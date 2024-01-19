كشف البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجهود الجارية بشأن الأسرى و"تحوّل العملية العسكرية في غزة"، موضحًا أنّ "بايدن يؤمن بحل الدولتين ونعمل من أجل تحقيق ذلك"، لافتًا إلى أنّ "بايدن ونتانياهو ناقشا التقدم الذي أحرز لضمان توفر إيرادات للسلطة الفلسطينية لدفع الرواتب، وبايدن ناقش مع نتانياهو خلال الاتصال الهاتفي الأخير إمكانية حل الدولتين".
وأكّد أنّ "الجيش الأميركي نفذ 3 ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين (حركة أنصار الله) في اليمن"، موضحًا أنّ "الضربات إجراء وقائي ضد منصات إطلاق الصواريخ التي كانت تستعد لشن هجمات"، مشيرًا إلى أنّه "لدينا خيارات لمواجهة هجمات الحوثيين نعمل على استكشافها".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت البيض أكّد تنفيذ ضربات جديدة في اليمن: بايدن ونتانياهو بحثا تحوّل العملية العسكرية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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