أهالي أسرى إسرائيليين في غزة: فقدنا الثقة بالحكومة ونجري تحرّكاتنا الخاصة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين، قولهم "إننا فقدنا الثقة بالحكومة، ونجري تحرّكاتنا الخاصة".
وفي السياق، تحدث وسائل إعلام إسرائيلية، عن أنّ عائلات الأسرى الإسرائيليين سوف تعتصم الليلة قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا.
ولم يحقق الجيش الإسرائيلي أي انجاز من الأهداف التي حددتها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد 105 أيام من الحرب، خاصة في ملف الأسرى، مع تزايد المطالبات الإسرائيلية بعقد صفقة للتبادل، في وقت تؤكد فيه الفصائل الفلسطينية أنه لن يكون هناك صفقة جديدة دون وقف إطلاق النار في غزة.
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