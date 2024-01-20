ماكرون دعا شركات الصناعة الدفاعية في فرنسا إلى تسريع انتاجها

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شركات الصناعات الدفاعية على تعزيز الإنتاج والابتكار، في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا جاهدة لزيادة إمدادات الأسلحة لدعم أوكرانيا.

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط 2022، دفع ماكرون الصناعة الدفاعية إلى التحول إلى "وضع الحرب"، مكررًا دعوته خلال زيارة إلى قاعدة شيربور البحرية شمال غرب فرنسا.

وذكر ماكرون في خطابه أمام القوات المسلحة الفرنسية بمناسبة العام الجديد، أنّه "علينا تكثيف التحوّل الذي بدأناه" للاستجابة بسرعة أكبر لحاجات أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

ولفت إلى أنّه "لا يمكننا أن ندع روسيا تعتقد أنها قادرة على الانتصار"، محذرًا من أن "انتصار روسيا سيعني نهاية الأمن الأوروبي"، موضحًا أنّه "يجب ألا نقبل مجددا بمهل الإنتاج التي تمتد على عدة سنوات".

وكشف ماكرون أنّه من المتوقع أن تقوم الشركات الدفاعية بزيادة سرعة وحجم انتاجها وكذلك الابتكار.

وقال ماكرون إن بعض شركات الصناعة الدفاعية كانت بطيئة في فهم "أهمية القدرة على التسليم بسرعة" و"خلال العام ونصف العام الماضيين تخلفت عن بعض العقود احيانا وهو امر مؤسف".

وحذرت أوكرانيا الخميس من أن جيشها يواجه نقصا "حقيقيا وملحا للغاية" في الذخيرة.