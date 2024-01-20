الجيش: توقيف 3 مواطنين وفلسطينييَن في مناطق مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، ان "بتاريخ 19 /1 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح الفلسطيني (ا.م.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: إطلاق النار، تعاطي المخدرات، سلب وسرقة سيارات".
كذلك أعلنت المديرية، أنه "في مخيم نهر البارد تم توقيف الفلسطيني (خ.ع.ع.) لإقدامه على تحطيم مقتنيات إحدى المدارس في المخيم المذكور. كما أوقفت في عكار المواطنيَن (م.ط.) و(ف.ل.) لإقدامهما على إطلاق النار، وافتعال الإشكالات، وفرض الخوات.
كذلك أوقفت في منطقة المنية المواطن (أ.غ.) لإقدامه على إطلاق النار وترويج المخدرات حيث ضبطت بحوزته كمية منها".
وأكلدت أن "المضبوطات سلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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