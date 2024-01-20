"النشرة": تحليق مكثّف للطيران المسيّر الإسرائيليّ فوق منطقة حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن تحليق مكثّف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا، امتدادا حتى المرتفعات الغربية لمرتفعات جبل الشيخ المطلة على راشيا الوادي.

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