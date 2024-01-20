بايدن: التطبيع مع السعودية كان سببا لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أحد الأسباب التي دفعت حماس بالهجوم في السابع من أكتوبر على إسرائيل هو اقتراب التوصل لاتفاق مع السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

كان البيت الأبيض، أعلن أن الرئيس بايدن اتصل بنتنياهو اليوم، وبحث معه التطورات في إٍسرائيل وقطاع غزة.

وتابع البيت الأبيض خلال بيان اليوم الجمعة: "الرئيس بايدن ناقش مع نتنياهو الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى في غزة، كما أنهما بحثا مسؤولية إسرائيل عن تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة".

وأضاف البيت الأبيض: "القوات الأمريكية نفذت 4 عمليات عسكرية ضد الحوثيين ودمرت الصواريخ المضادة للسفن، كما أن الرئيس الأمريكي يؤمن بحل الدولتين والولايات المتحدة تعمل من أجل تحقيق تلك النتيجة".

وأشار البيت الأبيض: "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل للدفاع عن نفسها وسنعمل مع من سينتخبه الشعب الإسرائيلي لضمان أمن بلادهم، وسنعمل على تزويد غزة بالمساعدات التي تحتاجها، كما أن بايدن رحب بقرار إسرائيل السماح بدخول شحنة طحين إلى قطاع غزة".

وأوضح البيت الأبيض: "الهجمات الأمريكية على الحوثيين قللت من قدراتهم العسكرية على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، كما أن الحوثيون ما زالوا يمتلكون بعض القدرات الهجومية، وتصنيفهم جماعة إرهابية سوف يدعم تقليل قدراتها العسكرية، خاصة وأنه لا يزال لديهم بعض القدرات الهجومية، وما يقوم به الحوثيون لا علاقة له بغزة وأغلب السفن التي يتم استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل".

وتابع البيت الأبيض: "مع انتهاء الحرب الحالية سنناقش مع إسرائيل والشركاء في المنطقة طريقة الحكم في قطاع غزة، لكن الحل الأمثل والأفضل هو إنشاء دولة فلسطينية تعيش في أمان مع ضمان أمن إسرائيل، و نشعر بقلق كبير بشأن تقارير عن مقتل مواطن أمريكي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية".

وأشار البيت الأبيض: "الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة، لكن أمريكا تدعم الهدن الإنسانية لكنها تعتقد أن وقف إطلاق النار سيفيد حماس".