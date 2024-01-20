ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 375 ألفا و270 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 375 ألفا و270 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و171 دبابة و11 ألفا و455 مركبة مدرعة و8 آلاف و868 نظاما مدفعيا و967 نظام راجمات صواريخ متعددة الإطلاق و654 نظام دفاع جوي و331 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و848 مركبة وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1389 معدة خاصة و6 آلاف و934 طائرة مسيرة وغواصة واحدة.

وأوضحت الهيئة أنه تم تسجيل 103 اشتباكات بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

ولفتت إلى أن القوات الروسية شنت 23 غارة جوية ونفذت 59 ضربة بقذائف صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، مما أدى إلى وقوع خسائر بين صفوف المدنيين، موضحة أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 4 طائرات روسية بدون طيار من طراز "شاهد" كانت تُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية ليلة أمس.

وذكرت الهيئة أن الجيش الروسي نفذ ضربة جديدة؛ حيث أطلق 7 طائرات بدون طيار من طراز شاهد-136/131 هجومية أحادية الاتجاه، ودمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 4 طائرات منها.

وأشارت "يوكرين فورم"، إلى أن أوكرانيا تعمل على تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي بشكل كبير من خلال تكييف قاذفات صواريخ أرض-جو القديمة من طراز "بوك" مع الصواريخ الأكثر حداثة التي يقدمها الشركاء الغربيون.