معاريف: الذراع العسكري لحماس لديها قدرة لا متناهية على تعزيز صفوفها بأشخاص جدد

افادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن أن "الذراع العسكري لحماس لديها قدرة لا متناهية على تعزيز صفوفها بأشخاص جدد"، مشيرة الى ان "حجم التصنيع العسكري في غزة كان مدهشا للجيش الإسرائيلي".

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