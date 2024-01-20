وزير الخارجية السوداني يبحث مع النائب الأول للرئيس الإيراني تعزيز العلاقات وفتح السفارات

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية السوداني السفير على الصادق، مع النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز وتمتين التعاون والتنسيق المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي وفتح السفارات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم السبت، إن لقاء وزير الخارجية والمسئول الإيراني جاء على هامش قمة حركة عدم الإنحياز، المنعقدة في مدينة كمبالا عاصمة أوغندا.

وأضافت الوزارة إن السفير علي الصادق أطلع المسئول الإيراني الرفيع على تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي تبذلها الحكومة لاستباب الأمن والاستقرار.

كما بحث الوزير السوداني مع النائب الأول لجمهورية إيران الإسلامية، السبل الكفيلة باستعادة العلاقات الثنائية بين البلدين وتسريع خطوات إعادة فتح السفارات بينهما.

السودان يجمد عضويته في منظمة الإيجاد

أعلن السودان عن تجميد عضويته في منظمة الإيجادوقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم السبت إن رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بعث برسالة خطية اليوم إلى رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) إسماعيل عمر جيله، أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة.

وأضافت: أن "هذا القرار جاء نسبة لتجاهل المنظمة لقرار السودان، الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان، ومع ذلك تم إدراج بند حول السودان في قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية الـ42، والتي انعقدت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وقاطعها السودان، وحمل بيانها الختامي عبارات تنتهك سيادة السودان، وتستفز مشاعر ضحايا الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع المتمردة وذويهم".

وأكدت الخارجية السودانية أن الخطاب أوضح أن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيجاد في الشأن السوداني.