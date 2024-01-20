بوريس جونسون: عودة ترامب للبيت الأبيض فرصة لأن يصبح الغرب أقوى

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عن دعمه لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب لترشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 المقررة نوفمبر القادم، قائلا: إن "عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تكون ما يحتاجه العالم تماما.

وأضاف جونسون - وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - "إذا دعم ترامب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن قيادته المتجددة يمكن أن تكون فوزا كبيرا للعالم.. هناك فرصة كبيرة في عهد ترامب لأن يصبح الغرب أقوى والعالم أكثر استقرارا".

وأشار إلى أن العالم الآن يحتاج زعيم أمريكي يكون استعداده لاستخدام القوة وعدم القدرة على التنبؤ به بمثابة رادع كبير لأعداء الغرب، لافتا إلى اهتما ترامب بإبرام "اتفاق تجارة حرة" مناسب مع بريطانيا بعد التخلي عن الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري كامل العام الماضي.

ووفقا للجارديان، فإن ترامب شكك مرارا وتكرارا في استمرار الدعم الأمريكي لكييف إذا أعيد انتخابه، بينما تفاخر بعلاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب، الذي انتقد مرارا وتكرارا حلف شمال الأطلسي، قد أدعى سابقا أنه يستطيع إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا في غضون 24 ساعة.