الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - EDITORS NOTE: Graphic content / A Palestinian carrying achild runs following an Israeli strike, in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 14, 2023, as fighting between Israel and the Hamas movement continues for the eighth consecutive day. Thousands of people, both Israeli and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants based in the Gaza Strip, entered southern Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in Gaza on October 8. (Photo by YASSER QUDIH / AFP)

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 106 على التوالي إلى 24927 شهيدا، والجرحى إلى 62388، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 165 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 280 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة النظر إلى أن الوضع الصحي لمئات آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة وشمالها كارثي، مع توقف المستشفيات وتدمير الاحتلال لها، وقطع الاحتلال الإسرائيلي لكافة إمدادات الغذاء والدواء والمياه عن تلك الخليج 365، التي انهارت فيها المنظومة الصحية بالكامل، وتفشت الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين .