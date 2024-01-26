ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26083 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ112 على التوالي إلى 26083 شهيدًا، والجرحى إلى 64487 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 183 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 377 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة إلى أن الاحتلال يواصل استهداف مستشفى ناصر الطبي، ويمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء والجرحى.

من جانبه أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه بات عاجزًا عن تقديم الخدمات الطبية للجرحى في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ظل الاستهداف المستمر من الاحتلال للطواقم الطبية.