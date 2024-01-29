"الجريدة": المساعي الأميركية مستمرة لوضع تصوّر شامل حول كيفية معالجة الوضع في جنوب لبنان

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية، بأن "المساعي الأميركية مستمرة لوضع تصوّر شامل حول كيفية معالجة الوضع في جنوب لبنان مع تجنّب أي تصعيد، وهو ما يقوم به المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، الذي يفترض أن يزور لبنان في الفترة المقبلة، حاملاً بعض الأجوبة، بعد أن زار العاصمة الفرنسية باريس وبحث في ملفَي الجنوب والتسوية السياسية".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "في باريس، قدّم الفرنسيون مقترحاً لهوكشتاين لتشكيل لجنة رباعية مؤلفة من أميركا وفرنسا وإسرائيل ولبنان، تعمل على التفاوض في سبيل إنهاء الخلافات القائمة. واستمدت الدبلوماسية الفرنسية هذه الفكرة من تفاهم نيسان 1996، الذي أنهى حرب عناقيد الغضب بين إسرائيل وحزب الله، وفي حينها كانت اللجنة تضم سوريا الى جانب الدول الأربع التي سبق ذكرها، لكن في الاقتراح الجديد سيتم استبدال دمشق بإحدى الدول العربية".

وذكرت أن "هوكشتاين طلب من الفرنسيين العمل على إعداد خطة أو ورقة مكتوبة حول تفاصيل هذا الاقتراح لمناقشتها، وهو ما يعمل الفرنسيون عليه حالياً، ومن بين الأفكار المطروحة أن تتخذ اللجنة الدولية مكتباً لها في مدينة صور وآخر في نهاريا لمراقبة تطبيق أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، على أن تشرف اللجنة على استكمال المفاوضات برعاية الأمم المتحدة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل".

وأوضحت أنه "فيما هناك إجماع على أن الترسيم قد يكون بحاجة إلى وقت لإنجازه، يبقى الأهم هو وقف العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، وإطلاق المفاوضات حول الترسيم، والتي ستكمل المفاوضات الجارية أصلا بين هوكشتاين ولبنان حول انسحاب إسرائيل من النقاط المتنازع عليها، في مسعى لتسوية نهائية لملف الحدود البرية".