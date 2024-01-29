"النشرة": طريق شبعا راشيا الوادي مقفل بسبب تساقط الثلوج

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "الثلوج تساقطت على منطقة حاصبيا خلال الليل الفائت ابتداءا من ارتفاع 1000 متر وما فوق ما تسبب باقفال طريق شبعا راشيا الوادي عبر وادي جنعم بإستثناء المركبات الرباعية الدفع او المجهزة بسلاسل معدنية وكذلك طريق شبعا كفرشوبا عبر سدانة اما طريق شبعا الهبارية وشبعا حاصبيا فهي سالكة مع الانتباه من خطر الانزلاقات".

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