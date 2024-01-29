رويترز: عمان نبهت واشنطن لتعزيز الدفاعات ضد مليشيات إيران

الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدر أمني أردني لوكالة "رويترز" إن عمان نبهت واشنطن مؤخرا إلى الحاجة لـ"تعزيز الدفاعات ضد مليشيات تدعمها إيران في المنطقة".

وقال المصدر إن "الأردن طلب في الآونة الأخيرة المزيد من المعدات الدفاعية الأمريكية المتقدمة والدعم بسبب المخاوف من احتمال تورط إيران ووكلائها بشكل أعمق في أي صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط".

وذكر أن "الأردن نبه واشنطن مؤخرا إلى الحاجة الملحة لتعزيز دفاعاته ضد الميليشيات المدعومة من إيران والتي تعزز قوتها على حدود الأردن مع العراق وسوريا"، كاشفا أن "الأردن طلب أنظمة دفاع جوي باتريوت من واشنطن كجزء من قلقه المتزايد من الوقوع في مرمى النيران إذا أدت الحرب في غزة إلى جذب إيران وميليشياتها الإقليمية المسلحة تسليحا جيدًا على حدود المملكة".

وأفادت "رويترز" بأن "هناك قلقا متزايدا داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الأردنية من أن الميليشيات الإيرانية التي تسيطر الآن على جنوب سوريا تستغل حرب غزة لتحقيق اختراق أمني".

وقال بعض المسؤولين الأردنيين إن "الميليشيات الموالية لإيران في كل من العراق وسوريا، والتي تصاعدت هجماتها على القواعد الأمريكية في المنطقة منذ الحرب بين إسرائيل وحماس، تستخدم أيضا حرب المخدرات لزيادة الضغط على الأردن، الحليف القوي للولايات المتحدة، والتي تستضيف مئات من القوات الأمريكية".