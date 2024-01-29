شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة أمام اتصالات النواب: لامجال للواسطة أو المسحوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين علي أساس الكفاءة والجدارة، وأنه لامجال للمسحوبية والوساطة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز.

وأضاف "الشيخ" أن اختبارات الوظائف تتم الكترونيا بنسبة 100% مقسمه علي 4 أجزاء، وأن المشكلة التى نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريده على التقديم للوظائف وهذا غير حقيقي ولكن هذة المشكلة إلي زوال في أقرب وقت .

وتابع "الشيخ" أن الجهاز عمل علي إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الاداريه ، بمسميات حديثه بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفيه بدون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحدة التى تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة.

وبين الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ فرص ولتحقيق الشفافية الحقيقه تم إنشاء مركز لتقيم القدرات هدفهه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة وتكافوها مع مؤهلة الوظيفى وقدراته الفنية .

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع علي أن مصر في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شطبت الواسطة والمحسوبية من قاموسها، وأن هناك إصرار من الرئيس السيسي على تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، هو الأساس الذي سنبني عليه مصر الحديثة.

وطالب بدوي بمد المدد الخاصة بتقديم الموطنين للوظائف خاصة بعد الشكاوي التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطيء السيستم وغيرها من المشكلات، ووعد بدوي بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقه بخطوط الإنترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم علي الوظيفة، وأي مشاكل فنيه في هذا الشأن .

ورد رئيس التنظيم والإدارة بان الجهاز بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم إلي 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية .