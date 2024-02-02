ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27019

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 118 على التوالي إلى 27019 شهيدًا، والجرحى إلى 66139 معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 118 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 190 خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة النظر إلى أن الطواقم الطبية انتشلت جثة 22 شهيدًا من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المدينة.