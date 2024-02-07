ميقاتي تلقى إتصالا من رئيس وزراء كندا وبحث معه ملف الجنوب والاونروا

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إتصالا من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو تشاورا في خلاله في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في الوضع في جنوب لبنان وغزة والحلول المتاحة لتأمين الاستقرار والسلام.

كما تطرق البحث خلال الاتصال الى موضوع عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" والمساهمة الكندية في تمويلها.