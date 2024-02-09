ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة الى 27947 قتيلا و67459 جريحا منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27947 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.

واكدت الوزارة إن 107 أشخاص قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 67459 شخصا.