أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27947 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.
واكدت الوزارة إن 107 أشخاص قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 67459 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة الى 27947 قتيلا و67459 جريحا منذ بدء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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