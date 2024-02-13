شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: إسرائيل انتهكت كل القوانين الدولية فى صمت المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، استمرار الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف على مدينة رفح الفلسطينية واستهداف المواطنين الأبرياء خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وقال عباس، أن جرائم الكيان الإسرائيلي وقصف رفح الفلسطينية تكشف للعالم وحشية إسرائيل، وتعكس مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ارتكبت جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، وخرقت بها المواثيق والأعراف الدولية، ولم تحترم فيها إسرائيل شيخا ولا صغيرا ولا امرأة.

وأكد النائب زكي عباس، أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في الدفاع عن الأمن القومي المصري، ولن نسمح بالمساس باستقرار الدولة المصرية، إضافة إلى أن موقف مصر واضح وثابت للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها فى ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وممارساتها في رفح الفلسطينية تكرارا لوحشية إسرائيل منذ نكبة 1948.

و من جانبة قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قصف مدينة رفح الفلسطينية يؤكد للعالم أن جيش الاحتلال يريد تصفية القضية لافلسطينية، وذلك من خلال التهجير القسرى، خاصة وأن جيش الاحتلال منذ شهر أكتوبر الماضى يمارس وحشية ضد الأبرياء فى ظل حالة من الصمت الكبير من قبل المجتمع الدولي.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية وخرقت كل الأعراف واعتدت على الإنسانية أمام العالم أجمع، فى صمت رهيب من قبل الجميع، حيث يمارس جيش الاحتلال حرب إبادة ضد الأبرياء، لافتا إلى أن قصف المناطق السكنية برفح الفلسطينية بمثابة جريمة حرب مكتملة الأركان، وهو ما يتطلب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ قرارات رادعة وعاجلة ضد جيش الاحتلال الغاشم.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الدولة المصرية حذرت من استمرار نهج جيش الاحتلال لهذه السياسة الغاشمة ضد المواطنين الأبرياء بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أعلنت مصر رفضه جملة وتفصيلا لعدم تصفية القضية، وتحويل المنطقة لمنطقة صراع تنعكس آثاره السلبية على الجميع فى المنطقة.

وأضاف عضو النواب، أن مصر استطاعت أن تحشد رأى عام عالمى لرفض تصفية القضية من خلال التهجير القسرى، وتصفية القضية، وتدعم وتساند قيادة وشعبا الأشقاء الفلسطينيين فى الحصول على حقوقهم المشروعة، وضرورة أن يكون هناك تكاتف من قبل الجميع لحل هذه الأزمة وحقن الدماء، وعدم ترك جيش الاحتلال يمارس هذه السياسة الغاشمة ضد شعب أعزل.