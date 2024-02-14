انت الان تتابع خبر عقوبة محتملة لبيلينجهام وخبير الشفاه سيحسم الامر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتنص شكوى خيتافي على أن بيلينجهام وصف ماسون جرينوود بأنه "مغتصب"، وهو الأمر الذي التقطته كاميرات التلفاز، بينما يرى البعض أن الكلمة التي صدرت عن لاعب ريال مدريد كانت "قمامة".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تم إعداد تقرير عبر خبير لقراءة الشفاه، وأصبح الآن على طاولة لجنة المنافسة، التي ستقرر ما إذا كانت هناك عقوبة ضد بيلينجهام أم لا".



وأكدت أن "رابطة الدوري الإسباني لن تفصح عن أي شيء بشأن نتيجة التقرير، لكنها أبلغت لجنة المنافسات بكل حيثياته، وتركت الأمر لها لاتخاذ قرار".

وأوضحت الصحيفة، أنه "إذا تم اعتماد الاحتمال الأول، فإن بيلينجهام سيكون وقتها قد ألمح للاعب خيتافي بملف سابق له علاقة بقضايا عنف جنسي اتهم فيها جرينوود، لكن تمت تبرئته منها".

وأسفرت هذه القضايا عن رحيل جرينوود عن صفوف مانشستر يونايتد، والذي تألق بشدة بين صفوفه.

