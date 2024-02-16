شكرا لقرائتكم خبر عن "افتراء ماكر".. الكرملين يرفض التحذير الأمريكي من قدرات روسيا النووية الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

خلاف روسي أمريكي

الدمام - شريف احمد - رفضت روسيا اليوم الخميس، تحذيرًا من الولايات المتحدة بشأن قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء، ووصفته بأنه "افتراء ماكر" وخدعة من البيت الأبيض تهدف إلى إقناع المشرعين الأمريكيين بالموافقة على تخصيص مزيد من الأموال لمواجهة موسكو.وقدمت الولايات المتحدة للكونجرس ولحلفاء أوروبيين معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية قالت إنها يمكن أن تشكل تهديدا دوليا.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لن يعلق على مضمون التقارير قبل أن يكشف البيت الأبيض عن التفاصيل، لكنه قال إن تحذير واشنطن من الواضح أنه محاولة لدفع الكونجرس إلى الموافقة على تخصيص المزيد من الأموال.ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف القول: "من الواضح أن البيت الأبيض يحاول، بأي وسيلة، تشجيع الكونجرس على التصويت على مشروع قانون لتخصيص الأموال، وهذا واضح... سنرى الحيل التي سيستخدمها البيت الأبيض".وذكرت تاس أن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول في موسكو عن الحد من الأسلحة اتهم الولايات المتحدة "بالافتراء الماكر".وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين خلال زيارة إلى العاصمة الألبانية تيرانا اليوم الخميس، إن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها وشركائها حول هذه القضية.وأضاف "هذه ليست قدرة نشطة، لكنها قدرة كامنة نأخذها على محمل الجد بشدة، وأتوقع أنه سيكون لدينا المزيد لنقوله قريبا، في الواقع قريبا جدا، لذا ترقبوا ذلك".وروسيا والولايات المتحدة هما أكبر قوتين نوويتين إذ تمتلكان معا نحو 90% من الأسلحة النووية في العالم، ولديهما أيضا أقمار صناعية عسكرية متقدمة تدور حول الأرض.