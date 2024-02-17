فايننشال تايمز: العملية المكثفة برفح قد تكون ضربة حاسمة للعلاقة المتدهورة بين إسرائيل وإدارة بايدن

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن مصادر، بأن "العملية المكثفة برفح قد تكون ضربة حاسمة للعلاقة المتدهورة بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".

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