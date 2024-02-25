سر 3 كلمات فضحت السائق.. القصة الكاملة لواقعة "حبيبة الشماع" بطريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة فتاة الشروق "حبيبة الشماع" التي ألقت بنفسها من سيارة تتبع أحد التطبيقات الذكية على طريق السويس شرق القاهرة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بمحاولة التحرش بالمجني عليها، والتسبب في الإصابات التي لحقت بها.

يرصد "الخليج 365" في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للواقعة..

بداية الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لفتاة جاء فيه "أنا بكتب الـ post ده علشان احكي ليكم اللي حصل لبنت عمي علشان أولا عاوزاكم تدعولها ربنا يشفيها و يرجعها لينا بالسلامة.. حالتها لسه في خطر.. حبيبة فاقدة الوعي وعندها نزيف في المخ مش بيقف، ثانيا خدوا بالكم من نفسكم ومن بناتكم الناس بقوا مؤذيين.. ربنا يبعد عنا شرور الناس".

وذكرت الفتاة "حبيبة ركبت Uber من مدينتي وكانت رايحة مصر الجديدة الساعة 6:50.. مامتها كلمتها في التليفون.. مكنتش سمعاها كويس علشان صوت الكاسيت كان عالي أوي و الراجل كان بيتخانق فالتليفون.. حبيبة طلبت منه يوطي الكاسيت.. قالها لاء وكان بيبرطم بالكلام.. مامتها مكنتش سامعة هو بيقول أيه.. قالتلها ماله ده.. حبيبة قالت لها مش عارفه ماله وقفلت بعدها".

أضافت: "أصحاب حبيبة كلموها يشوفوها وصلت فين.. رد عليهم واحد قال لهم صاحبة التليفون ده وقعت من العربية.. قعدت تتشقلب لحد ما خبطت في الحاجز الأسمنتي اللي على طريق السويس.. ولما راح يسألها إيه اللي حصلك.. قالت سواق Uber كان عاوز يخطفني وجالها تشنجات وفقدت الوعي".

القبض على المتهم

أعلنت وزارة الداخلية في بيان أنها فحصت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الذي تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

وأوضح البيان أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى المستشفيات باستقبال سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعي لا يمكن استجوابها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق، له معلومات جنائية، مُقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

شاهد عيان

قال شاهد عيان إنه حال سيره بطريق السويس، شاهد المُصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

الحالة الصحية لحبيبة الشماع

كشف التقرير الطبي للمجني عليها أنها أصيبت بنزيف داخل وجروح وكسور نتيجة سقوطها من السيارة، أنها فاقدة للوعي منذ دخولها المستشفى الأربعاء الماضي.

وقال محمد الشماع، عم "حبيبة" إن الأطباء أبلغوا الأسرة بصعوبة الموقف وعدم تمكنهم من إجراء عملية في المخ بسبب النزيف الداخلي.

وعن تفاصيل الواقعة، قال إن ابنة شقيقه أخبرت الشاهد بأن "السائق حب يخطفها فطلع إزازة برفان بيقول بتاعته وبخ على البنت فهي خافت افتكرت إنه مديها مخدر فرمت نفسها من السيارة".

3 كلمات كشف الجريمة

وقالت دينا إسماعيل، والدة حبيبة الشماع إنها تحدثت مع ابنتها على الهاتف بمجرد ركوبها للسيارة، لكنها لم تتمكن من الاستماع إليها بشكل جيد؛ بسبب رفع السائق لصوت المذياع، لافتًا إلى سماعها السائق يوجه لابنتها السباب فطلبت منها النزول من السيارة بسبب عصبية السائق.

وفي الثامنة مساءً، تلقت الأم اتصالًا من صديقات ابنتها أخبرنها أن حبيبة تعرضت لحادث، فاتجهت مباشرة لمستشفى الشروق "لقيت بنتي في منتصف الطوارئ على الأرض وغرقانة دم، هدومها متقطعة وبيخيطوا رأسها، كانت فاقدة الوعي وقاطعة النفس".

وكشف والدة الضحية أنها قابلت الشاهد الذي أنقذ ابنتها فأخبرها أن ابنتها أخبرته بثلاث كلمات "أوبر كان هيخطفني" ثم تعرضت لتشنجات وفقدت الوعي.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للضحية، تمهيدًا لسماع أقوالها، كما استدعت شاهد العيان لسماع أقواله.