حالات التخريب
وقال مسؤولون إن التصويت يسير بطريقة منظمة. ولكن بالرغم من الضوابط المشددة، تم الإبلاغ عما لا يقل عن ست حالات تخريب في مراكز الاقتراع يومي الجمعة والسبت، بما في ذلك إلقاء قنابل حارقة وسكب العديد من الأشخاص السائل الأخضر في صناديق الاقتراع.
في حين هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بوتين ساخرًا على «فوزه الساحق» في الانتخابات التي كانت لا تزال جارية من الناحية الفنية.
وكنب على منصة التواصل الاجتماعي X«لا توجد معارضة. لا حرية. لا يوجد خيار».
منافسين رمزيين
ويواجه بوتين البالغ من العمر 71 عامًا ثلاثة منافسين رمزيين من الأحزاب الصديقة للكرملين الذين امتنعوا عن توجيه أي انتقاد له أو لغزوه الشامل لأوكرانيا.
لقد صور بوتين حربه في أوكرانيا، التي دخلت الآن عامها الثالث، باعتبارها معركة وجودية ضد الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية العازمة على تدمير روسيا.
الهجمات الصاروخية
وضربت الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الأوكرانية مرة أخرى عمق البلاد. وقالت تاس إن مجموعة مسلحة حاولت أيضًا اختراق المنطقة الحدودية الروسية من أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر انتخابات روسيا سخرية وعقوبات وتخريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.