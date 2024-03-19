اشارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، الى ان "الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من خطر تدهور الوضع عند الخط الأزرق"، لافتة الى ان "تدشين عملية سياسية لتنفيذ القرار 1701 ومعالجة أسباب الصراع بات ضروريا". وأكدت أنه "يجب تعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بواجباته".

كانت هذه تفاصيل خبر المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: يجب تعزيز الدعم الدولي للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بواجباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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