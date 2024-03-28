أعلنت "إدارة حصر التّبغ والتّنباك اللّبنانيّة (​الريجي​)، في بيان، أنّ "في إطار جهودها لمكافحة التّهريب، ضبطت دوريّاتها كميّات من المصنوعات التّبغيّة المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي والسيجارة الإلكترونية (vape)، بنتيجة عمليّات دهم في منطقتَي ​الأوزاعي​ و​الشويفات​ وحيّ الجامعة اللّبنانيّة"، مشيرةً إلى أنّ "محاضر ضبط سُطّرت بالمخالفين، ينظر فيها القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي": ضبط كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المزور والـ"vape" خلال عمليات دهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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