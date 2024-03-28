مكتب ميقاتي: ما تم نشره عن خلاف واحتقان بين رئيس الحكومة ومولوي هو من نسج الخيال

أشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أن "موقع" أساس ميديا" نشر اليوم مقالا يتعلق بالكتابين اللذين وجههما ميقاتي الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وجهاز امن الدولة، التابع لرئاسة الحكومة، في شأن العناصر الامنية والاليات العسكرية الموضوعة بتصرف شخصيات خلافا للقانون".

ولفت المكتب، الى أنه "خلافا للرواية التي اوردها المقال، فان الكتاب الموجه من ميقاتي الى مولوي هو اجراء عادي يأتي من ضمن المتابعات العادية لهذا الملف وتم تعميمه على الاعلام قبل ظهر الثلاثاء الفائت، مثل سائر القرارات والتعاميم، اي قبل موعد افطار دار الايتام الاسلامية، بما يدحض الرواية التي اوردها المقال وربط توجيه الكتاب بعجقة سير خانقة علق بها موكب ميقاتي".

وذكر أن "الكتاب الموجّه الى مولوي نص بوضوح على انه الحاق بكتاب سابق يحمل الرقم 322/ص وتم ارساله بتاريخ 28-2-2024".

وأضاف المكتب "أما بشأن الكتاب الموجّه الى المديرية العامة لامن الدولة، فهو شرح بشكل مفصل الاسباب والموجبات وحدد مهلة شهر لاعداد التقرير وابلاغه الى رئاسة الحكومة حسب الاصول. وقد تم ابلاغ الكتاب الى أمن الدولة ايضا، حسب الاصول

أما ما ورد في المقال المذكور عن خلاف واحتقان بين ميقاتي ومولوي فهو من نسج الخيال، فالعلاقة قائمة على الود والمحبة والاحترام وتراعى فيها الاصول والقواعد التي ترعى العمل الحكومي".