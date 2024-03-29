"النشرة": غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق البازورية- وادي جيلو وفرق الإسعاف توجهت للمكان

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "غارةً إسرائيليّةً استهدفت سيّارةً على طريق البازورية - وادي جيلو، وفرق الإسعاف توجّهت إلى المكان، وسط معلومات عن وقوع إصابات".

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