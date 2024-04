شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. أنظمة الدفاع الروسية تعلن تدمير 41 مسيرة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة الأوكرانية.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 41 طائرة مسيرة أوكرانية، و3 صواريخ جوية موجهة من طراز "هامر"، وقنبلة من طراز "جدام" وقذيفة من طراز "هيمارس"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، و10 طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعة كراسنودار. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نحو الساعة 30.06 بتوقيت موسكو، جرى إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف على أراضي روسيا.وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود ومقاطعة كراسنودار".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب سبوتنيك.