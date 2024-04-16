شركة طيران الشرق الأوسط تعلن الغاء رحلتيها اليوم الى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، " الغاء رحلتيها اليوم في 16نيسان2024 ،ME428/429و ME430/431 الى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت الى تعليق العمليات في مطار دبي الدولي".

واشارت الى انها "سوف تقوم بتسيير رحلتين غدا عند الساعة الثامنة صباحاME1428وME1426 لنقل ركاب رحلة ME428التي ألغيت بعد ظهر اليوم. كما سيتم نقل ركاب رحلة ME430 التي تم الغاؤها مساء اليوم على متن رحلة ME430 عند التاسعة من مساء الغد في 17 نيسان 2024. أما بالنسبة لرحلات العودة الى بيروت ME429 وME431 سوف يتم نقل جميع الركاب على متن الرحلة النظامية ME427 غدا عند الساعة 12:45 ظهرا".