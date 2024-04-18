ولي عهد دبي: وجّهنا الجهات الحكومية في الإمارة بتطوير خطة استباقية لمواجهة الحالات الجوية الطارئة

أعلن ولي عهد ​دبي​ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، "أنّنا وجّهنا اليوم المسؤولين في الجهات الحكوميّة في دبي، بتطوير خطّة استباقيّة متكاملة لمواجهة الحالات الجوّيّة الطّارئة".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "خلال لقاء مع عدد من المسؤولين المعنيّين بالتّعامل مع الحالة الجوّيّة الّتي شهدناها خلال الأيّام الماضية، تابعت مستجدّات العمل والجهود الّتي تبذلها مختلف الجهات خلال هذا الظّرف الاستثنائي"، مشدّدًا على "أنّنا واثقون من قدرة دبي على الاستفادة من هذه التّجربة، وستبقى سلامة كلّ مواطن ومقيم وزائر على رأس أولوياتنا".