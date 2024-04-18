أعلن ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، "أنّنا وجّهنا اليوم المسؤولين في الجهات الحكوميّة في دبي، بتطوير خطّة استباقيّة متكاملة لمواجهة الحالات الجوّيّة الطّارئة".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "خلال لقاء مع عدد من المسؤولين المعنيّين بالتّعامل مع الحالة الجوّيّة الّتي شهدناها خلال الأيّام الماضية، تابعت مستجدّات العمل والجهود الّتي تبذلها مختلف الجهات خلال هذا الظّرف الاستثنائي"، مشدّدًا على "أنّنا واثقون من قدرة دبي على الاستفادة من هذه التّجربة، وستبقى سلامة كلّ مواطن ومقيم وزائر على رأس أولوياتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد دبي: وجّهنا الجهات الحكومية في الإمارة بتطوير خطة استباقية لمواجهة الحالات الجوية الطارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.