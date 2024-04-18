كشفت وزارة الصحة في غزة، في بلاغ، أنّ "قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر راح ضحيتها 71 شهيدًا و106 مصابين خلال 24 ساعة".
وعليه، أعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية، عن "ارتفاع عدد الشهداء إثر العدوان الإسرائيلي إلى 33.970 والجرحى إلى 76.770".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 33970 قتيلًا و76770 جريحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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