ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 33970 قتيلًا و76770 جريحًا

كشفت وزارة الصحة في غزة، في بلاغ، أنّ "قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر راح ضحيتها 71 شهيدًا و106 مصابين خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية، عن "ارتفاع عدد الشهداء إثر العدوان الإسرائيلي إلى 33.970 والجرحى إلى 76.770".