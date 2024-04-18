الاليزيه: ماكرون سيستقبل ميقاتي وقائد الجيش الجمعة

أعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل الجمعة في باريس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزف عون، على وقع توترات داخلية وإقليمية.

ومن المتوقع أن يصل رئيس حكومة تصريف الأعمال ظهر الجمعة إلى الاليزيه بحسب المكتب الإعلامي للقصر، مضيفا أن قائد الجيش سيكون حاضرا أيضا، من دون مزيد من التفاصيل.