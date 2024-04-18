"مطارات دبي": عودة مطار دبي الدولي إلى حركته الطبيعية خلال أقل من 24 ساعة

أعلن الرّئيس التّنفيذي للعمليّات في "مطارات دبي"، ماجد الجوكر، أنّ عودة ​مطار دبي الدولي​ إلى حركته الطّبيعيّة ستكون خلال أقل من 24 ساعة من الآن، مشيرًا إلى أنّ العودة إلى الوضع الطّبيعي تعني عودة الجدول التّشغيلي للمطار إلى المعتاد، وعمل المطار بطاقته الاستيعابيّة الكاملة.

وأوضح، في حديث صحافي، "أنّنا بدأنا العودة إلى الوضع الطّبيعي بشكل تدريجي منذ بداية صباح اليوم في مبنى المسافرين رقم 1، ومبنى المسافرين رقم 3، والحركة باتت أكثر انسيابيّة"، مؤكّدًا أنّ "أولويّة مطارات دبي وجميع الشّركاء منذ اللّحظة الأولى، كانت سلامة المسافرين وإعادة العمليّات إلى وضعها الطّبيعي، وتخفيف أثار هذه الأزمة على المسافرين في المطار".

وشدّد الجوكر على أنّ "فرق الاستجابة والطّوارئ في المطار ومختلف الجهات والشّركاء الاستراتيجيّين وشركات الطّيران، قاموا بعمل كبير لتنسيق الجهود للعودة إلى الوضع الطّبيعي من جهة، ولدعم ومساعدة المسافرين والضّيوف المتضرّرين".