عاجل.. القسام تفجر نفقين مفخخين وحقل ألغام في عدد من جنود الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها فجروا عيني نفقين مفخختين في قوات الهندسة الصهيونية، وتم إيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأضافت القسام في بيان: كما أكد مجاهدونا تفجير حقل ألغام في آليات العدو المتوغلة في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة وتدمير عدد منها وإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح.

الحوثي: مؤخرًا انسحبت عدة قطع بحرية من البحر الأحمر وهذا أمر مفيد

قال قائد حركة أنصار الله " الحوثيين" عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن اليمن نفذت خلال أسبوعين 14 عملية من البحر الأحمر حتى المحيط الهندي.

وأضاف خلال تصريحات له، أن أعداد السفن المستهدفة المرتبطة بالأعداء بلغت 98 سفينة.

وفي السطور التالية أبرز ما جاء في كلمة الحوثي:

- عمليات إسناد اليمن بلغت خلال أسبوعين 14 عملية من البحر الأحمر، وصولا إلى المحيط الهندي.

- المحيط الهندي أصبح جزء من العمليات وكذلك في جنوب فلسطين المحتلة ضد أهداف العدو.

- استهدفنا 8 سفن مرتبطة بالأعداء، ويصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 98 سفينة، والعمليات مستمرة، بفضل الله وتأثيرها كبير وناجح.

- هذه الأسابيع انسحبت عدة قطع بحرية من البحر الأحمر وهذا الشيء مفيد، وكل المنسحبين يتحدثون عن فاعلية العمليات.

- نؤكد للأمريكي والبريطاني وللكل أنه لا يمكن لأحد أبدا أن يوقف عملياتنا المساندة لغزة.

- لا خطر على الملاحة التابعة للدول الأوروبية، التي لا تتجه إلى العدو الإسرائيلي ويمكنها المرور بأمان وسلام.

- نقول للأوروبيين من مصلحتكم سحب قطعكم التي تكلفكم كثيرا وتدخلكم في مخاطر ومناوشات لصالح الأمريكي.

- من خلال التنسيق مع بلدنا تستطيع أي دولة أن تعبر في البحر من دون أي استهداف.

- التأثير على أمن وسلامة الملاحة وعبور السفن هو في ازدحام القطع الحربية في البحر الأحمر.

- العدو يعترف بالفشل، وخسائره الاقتصادية كبيرة لما يقوم به في البحر.

- الخسائر الإسرائيلية مستمرة في التصاعد نتيجة منع سفنه من العبور والسفن المرتبطة به.

- الخسائر الأمريكية والبريطانية والدول التي تورط نفسها في هذه الأعباء كذلك تتصاعد في التأمين وارتفاع الأسعار.

- الحل لمصلحة الجميع هو وقف العدوان وإنهاء الحصار في غزة ووصول الغذاء والدواء.