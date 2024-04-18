غوتيريس: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى "نزاع إقليمي شامل"

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام مجلس الأمن الدولي من أنّ الشرق الأوسط "على شفير" الانزلاق إلى "نزاع إقليمي شامل"، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في "لحظة الخطر القصوى هذه".

واوضح غوتيريس بانه "في غزة، أدّت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم" على الصعيد الإنساني، مؤكّداً أنّ مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمّر من "الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية" والجوع.