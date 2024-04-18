لحود عرض مع حواط لأوضاع القطاع الزراعي في جبيل وحماية الأحراج وتسويق الإنتاج الزراعي

التقى المدير العام لوزارة الزراعة ​لويس لحود​ في مكتبه في وزارة الزراعة، عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​زياد حواط​، وجرى خلال اللّقاء استعراض أوضاع القطاع الزراعي في قضاء ​جبيل​، وحماية الأحراج والغابات، وتطوير قطاع الصّيد البحري وتسويق الإنتاج الزّراعي ومنتوجات المونة والمطبخ اللّبناني في الأسواق المحليّة والخارجيّة.

وخلال الاجتماع، تابع حواط ولحود أيضًا التّحضيرات الجارية من قبل بلدية جبيل و"Eventions"، لتنظيم مهرجان "Byblos en Blanc et Rose" بنسخته التاسعة في جبيل، من 27 ولغاية 29 حزيران المقبل.