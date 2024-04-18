أوقفت بولندا رجلاً يشتبه بأنه تواصل مع أجهزة الاستخبارات الروسية وساعدها في التحضير لمحاولة اغتيال محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت النيابة العامة في كل من كييف ووارسو.
وكان على الموقوف البولندي الذي عُرّف عنه باسم بافل ك. "جمع معلومات وتزويد أجهزة الاستخبارات العسكرية لروسيا الاتحادية بها، خصوصاً مساعدة الأجهزة الخاصة الروسية على التخطيط لمحاولة اغتيال محتملة لرئيس دولة أجنبية هو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، وفق ما أفادت النيابة العامة البولندية في بيان.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات في بولندا توقف رجلاً يُشتبه بتواصله مع الروس للتحضير لمحاولة اغتيال زيلينسكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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