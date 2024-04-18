"فارس": مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي لم يكن هدفا ضمن الهجوم الإيراني والحديث عن استهدافه حرب نفسية

نقلت وكالة الأنباء الايرانية "فارس" عن مصدر مطلع بان "مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي لم يكن هدفا ضمن الهجوم الإيراني، والحديث عن استهدافه حرب نفسية".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن باحثين، قولهم إنّ "الدفاعات الجوية صدّت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99% كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري".

ولفتت إلى أنّ "صور أقمار اصطناعية تظهر إصابة واحدة على الأقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونا وإصابتين في محيطه"، مشيرة إلى أنّ "تحليل مقاطع فيديو بقاعدة نيفاتيم بالنقب يظهر 4 إصابات جراء سقوط صواريخ لا شظايا صواريخ اعتراضية".

وأكّدت أنّ "تحليل مقاطع فيديو أظهر ما تبدو أنها 5 إصابات في قاعدة رامون الجوية بصحراء النقب".