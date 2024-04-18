قيادي بحماس: لا تنازل عن وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب من جميع المناطق التي تم احتلالها

اشار القيادي في حركة حماس حسام بدران الى ان الولايات المتحدة منحازة وغير جادة في الضغط على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو لوقف عدوانه على قطاع غزة، لافتا الى ان جولات التفاوض كشفت تناقض مواقف الإدارة الأميركية بين تصريحاتها وأفعالها، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية.

وشدد بدران في تصريح له، على ان مطالبنا إنسانية وطبيعية والحكومة الإسرائيلية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية من إطالة أمد الحرب، واكد بانه لا تنازل عن وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب من جميع المناطق التي تم احتلالها. واوضح باننا نخوض حرباً للدفاع عن شعبنا الفلسطيني، وسنواصل التصدي لقوات الاحتلال ولن نستسلم.

واكد بانه لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض شروطه علينا بعد ما قدمناه من تضحيات، وشعبنا يقدم صموداً أسطورياً، وشدد على ان الحكومة الإسرائيلية لا تسعى للحل والتفاوض، والمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التهديدات الإسرائيلية.