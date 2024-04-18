إصابة طفلتَين بجروح سطحية خلال هجوم بسكين قرب مدرستهما شرق فرنسا واعتقال المنفذ

أُصيبت طفلتان تبلغان من العمر 6 و11 عامًا، بجروح طفيفة، خلال هجوم بسكين قرب مدرستهما في سوفلفايرسايم، شرق ​فرنسا​.

وأوضح الدّرك الفرنسي أنّ الطّفلة البالغة 11 عامًا تعرّضت للطّعن أمام المدرسة، بينما طُعنت الثّانية في ساحة مجاورة. وبما أن "إصاباتهما كانت سطحيّة"، فقد نُقلتا إلى المستشفى في قسم طوارئ الأطفال. وأشار إلى أنّه تمّ اعتقال المعتدي دون مقاومة، ولم يكن يحمل سكينًا، لافتًا إلى أنّ الرّجل "غير معروف من الأجهزة" الأمنيّة، ولا يبدو أنّ دوافعه "مرتبطة بالتّطرّف".